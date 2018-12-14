В Госдуме РФ предложили включать в состав поезда вагон «для одиноких»

Москва, 14 декабря. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил включать в железнодорожный состав вагон для «одиноких людей».

По его словам, некоторые люди отправляются в путешествие, чтобы познакомится с новыми людьми и узнать что-то новое. Депутат заявил, что часто попутчики не стремятся поддерживать беседу. Власов подчеркнул, что нужно оборудовать поезд вагоном для людей, которые готовы общаться.

В письме, которое Власов отправил главе РЖД Олегу Белозерову, депутат напомнил, что РЖД недавно представила концепт новых плацкартных вагонов. Депутат подчеркнул, что путешествие в них будет способствовать общению, сообщает РИА Новости.