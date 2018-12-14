«Восстала из пепла и потребовала уважения»: советник трех президентов США посетовал на современную Россию

Вашингтон, 14 декабря. Советник трех президентов США Патрик Бьюкенен посетовал на современную Россию и раскритиковал внутреннюю политику нынешней американской администрации.

Размышлениями на тему политик поделился в статье, которая была опубликована в журнале The American Conservative, добавив, что «демократия утратила монополию на процветание».

«Пример — Россия, которая сумела продемонстрировать, что разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла и потребовать к себе должного уважения и преклонения», — пишет в статье Патрик Бьюкенен.

Политик не мог не затронуть в публикации и Китайскую Народную Республику: Поднебесная, по его словам, даже при коммунистическом однопартийном строе смогла стать сверхдержавой.

«Демократический строй вовсе не является неким обязательным условием экономического развития. В этом дьявольски серьезном мире мы превратились в несерьезную страну, разменивающуюся на мелочи», - отметил Бьюкенен.

Говоря же о своей стране советник и спичрайтер Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана написал, что США все сильнее похожи на Францию перед Второй мировой войной.

«Чем же современная американская демократия может прельстить мир, в чем ее конек, ее визитная карточка? Почему Европа бежит от США, сломя голову?», — вопрошает Патрик Бьюкенен.

В заключение статьи политик делает вывод, что сейчас наиболее правильным кажется утверждение, что мир движется от транснационализма к «племенизму», от разнообразия к этнонационализму.