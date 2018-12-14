Вся гумпомощь для Сирии должна одобряться Дамаском — постпред САР при ООН

Нью-Йорк, 14 декабря. Постпред САР при ООН Башар Джаафари выступил против принятой Совбезом резолюции по продлению срока действия трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, не предусматривающего одобрение Дамаска. Россия и Китай воздержались от голосования по данной резолюции.

«Получение согласия правительства Сирии на доставку гуманитарной помощи из-за границы — базовый принцип, записанный в резолюции Генеральной Ассамблеи, — напомнил Джаафари, — мониторинговый механизм ООН не в состоянии верифицировать доставку гуманитарной помощи трансграничным путем. Это значит, что она может не дойти до нуждающихся».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ООН отчитались, что по итогам ноября гуманитарная помощь при поддержке России и США была оказана 2,9 млн жителей Сирии.

Наиболее сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в лагере «Эр-Рукбан», который находится в «зоне безопасности», созданной США в районе населенного пункта Ат-Танф. Фактически беженцы в «Эр-Рукбане» находятся в заложниках у поддерживаемых США боевиков, которые подконтрольны ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.