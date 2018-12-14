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Два американца найдены мертвыми на станции в Антарктике

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Два американца найдены мертвыми на станции в Антарктике

Вашингтон, 14 декабря. Два работника американской антарктической станции Мак-Мердо погибли при невыясненных обстоятельствах. Инцидент произошел во вторник, 11 декабря.

Погибшие проверяли систему пожаротушения в здании.На объекте был установлен генератор, от которого был запитан местный радиопередатчик. Мужчины являлись специалистами по пожарной безопасности и были наемными работниками крупной фирмы Leidos.

Погибших нашел пилот вертолета, который ждал их после окончания рабочего дня.

В настоящий момент причины смерти мужчин неизвестны. Выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает  национальный научный фонд США.

Автор: Денис Коробейников
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