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На Камчатке женщина совратила 13-летнего подростка

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На Камчатке женщина совратила 13-летнего подростка

Петропавловск-Камчатский, 14 декабря. В региональном управлении СК РФ в отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело за совращение 13-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей «половое сношение с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста» (ст. 134 УК РФ) подозревается жительница одного из сел Усть-Большерецкого района.

Следователи подозревают женщину в том, что она, как минимум, дважды вступала в интимную связь с местным подростком, которому в 2016 году было всего лишь 13 лет, сообщает «Газета.ru».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Автор: Константин Терехов
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