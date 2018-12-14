На Камчатке женщина совратила 13-летнего подростка

Петропавловск-Камчатский, 14 декабря. В региональном управлении СК РФ в отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело за совращение 13-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей «половое сношение с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста» (ст. 134 УК РФ) подозревается жительница одного из сел Усть-Большерецкого района.

Следователи подозревают женщину в том, что она, как минимум, дважды вступала в интимную связь с местным подростком, которому в 2016 году было всего лишь 13 лет, сообщает «Газета.ru».