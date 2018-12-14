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Сирия: спортсмены САР могут принять участие в олимпиаде в Токио

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Сирия: спортсмены САР могут принять участие в олимпиаде в Токио

Дамаск, 14 декабря. В Олимпийском комитете Сирийской Арабской Республики рассчитывают, что сирийские спортсмены смогут отправиться на олимпиаду в Токио в 2020 году.

О планах сирийских олимпийцев на участие во всемирных играх в Токио рассказал журналистам президент Олимпийского комитета Сирии Муваффак Джумаа. По словам Джумаа, в САР делают ставку на борцов и боксеров, атлетов, а также пловцов, то есть представителей традиционных для Арабской Республики видов спорта.

«Есть хорошие пловцы на длинные дистанции, которые могут показать хорошие результаты. И мы надеемся, что сборная Сирии по футболу впервые после долгого перерыва и во второй раз за историю будет представлена на Олимпийских играх в Токио», — рассказал руководитель Олимпийского комитета САР.

Отметим, впервые Сирия приняла участие в олимпиаде в 1984 году. За все время сирийские спортсмены завоевали три олимпийские медали высшей пробы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в САР задумались о возможности развивать зимние виды спорта, в частности хоккей.

Автор: Виталий Рыжков
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