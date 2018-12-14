Сирия: более 16,5 тысяч военнослужащих, дезертировавших из армии, получили амнистию

Дамаск, 14 декабря. Более 16,5 тысяч сирийских военнослужащих, незаконно покинувших свои воинские части во время военных действий, получили амнистию.

Об этом журналистам сообщил начальник управления военной юстиции Сирийской Арабской Республики Мухаммед Ганджу Хасан, напомнив, что ранее соответствующий указ подписал глава государства Башар Асад.

«Амнистия действует с 9 октября, с первого же дня дезертиры начали обращаться к сирийским властям за амнистией. На сегодняшний день амнистию получили более 16,5 тысяч военнослужащих», — уточнил Хасан.

Начальник управления военной юстиции Сирии напомнил, что дезертиры, которые находятся на территории страны, могут обратиться за амнистией в течение четырех месяцев, а для военнослужащих, покинувших государство, этот срок составляет полгода.

Мухаммед Ганджу Хасан также пояснил, что все дела рассматриваются в течение суток. После получения амнистии военнослужащий в течение суток должен вернуться в ту часть, которую он покинул, сообщает «Газета.ru».