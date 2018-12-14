Сирия: из Иордании в САР ежедневно возвращаются до 700 беженцев

Дамаск, 14 декабря. По данным российской Центра примирения враждующих сторон в Сирии, через пункт пропуска «Насиб» из Иордании в САР ежедневно возвращаются 600-700 человек, бежавших за границу в годы войны.

Как сообщил журналистам представитель Центра полковник Игорь Федоров, на сирийской стороне пропускного пункта «Насиб» развернут медицинский пункт для оказания помощи нуждающимся. Здесь же организована работа контрольных постов, которые отслеживают процесс пересечения границы беженцами.

«За время работы пункта через него прошло более 33,5 тысячи человек», — сообщил Федоров.

Отметим, что пункт пропуска «Насиб» расположен на сирийско-иорданской границе в 15 километрах южнее города Даръа. Он был захвачен террористами в 2015 году и освобожден лишь три года спустя. Работа пункта возобновилась 15 октября текущего года.