Сирия: курды заявили о готовности оборонять восточные районы САР в случае вторжения Турции

Дамаск, 14 декабря. Командующий коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Кобани заявил, что отряды коалиции дадут отпор турецким военным, если они вторгнутся в северо-восточные районы страны. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Он подчеркнул, что курды будут готовы «оборонять территорию, которая находится под их контролем».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований.

Отметим, что турецкие военные провели на территории Сирии военные операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», в результате которых была создана буферная зона безопасности между Аазазом и Джараблусом.

Напомним, курды являются членами проамериканской коалиции. Также как и ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в России) они воюют против президента САР Башара Асада. Ранее в СМИ появлялась информация, что курдское ополчение освобождало боевиков ИГИЛ для противодействия турецким силам в Африне в 2018 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.