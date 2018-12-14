Водителей школьных автобусов в России будут проверять на бодрость в режиме онлайн

Москва, 14 декабря. Водители школьных автобусов в России во время работы будут находиться под постоянным наблюдением на предмет состояния их самочувствия.

Как вариант - водителям придется носить так называемые нейрокепки или другие устройства контроля бодрствования, которые уже разрабатываются российскими учеными.

Дело в том, что около четверти дорожных аварий в нашей стране происходит из-за усталости водителей. Рабочая группа разработала систему контроля бодрствования — нейрокепку, которая контролирует активность головного мозга.

Как рассказал РИА Новости со-руководитель рабочей группы НТИ «Нейронет» Андрей Иващенко, системы будет контролировать такие показатели, как рассеянность, утомление, потерю концентрации, а также следит за мышечной активностью человека.