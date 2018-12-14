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Летчики ВКС России готовятся вернуться из Венесуэлы

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Летчики ВКС России готовятся вернуться из Венесуэлы

Москва, 14 декабря. Российские летчики Военно-космических сил, совершившие перелет в Венесуэлу, начали подготовку возвращению на аэродромы в Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что главнокомандующий Военно-космическими войсками генерал-полковник Сергей Суровикин поставил перед летчиками задачу организовать и выполнить перелет к местам постоянного базирования.

Напомним, 12 декабря летчики ВКС России выполнили трансатлантический беспосадочный перелет на двух стратегических ракетоносцах ТУ-160 в Венесуэлу. Он занял почти десять часов над Карибским морем, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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