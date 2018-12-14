Российскому историку запретили въезд на территорию Латвии

Рига, 14 декабря. Российский историк Геннадий Бордюгов узнал о том, что он стал персоной нон грата в Латвии, прилетев в аэропорт Риги.

Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в рижском аэропорту и проинформирован о том, что ему запрещен въезд на территорию страны, как лицу, представляющему «угрозу национальной безопасности» Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего секретаря посольства РФ в Латвии Владимира Симиндея.

Отметим, Рига не была конечной целью поездки историка — там он должен был сделать пересадку по пути в одну из стран Евросоюза.

В начале сентября текущего года Бордюгов был обьявлен персоной нон грата в Грузии. По словам научного сотрудника Института российской истории РАН, это стало местью ученому со стороны грузинских властей за публикацию подготовленных в рамках международного проекта сборников документов о Большом терроре 1937 - 1938 гг. в Грузинской ССР.

Ранее телеканал «360» сообщали, что украинские власти объявили персонами нон грата сразу 740 иностранцев по подозрению в том, что те побывали на территории Крыма и в Донбассе