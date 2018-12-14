Названа самая низкая стоимость авиабилета в России за 2018 год

Москва, 14 ноября. Эксперты выяснили, что в 2018 года самая низкая стоимость авиабилета в России равнялась 400 рублям.

Именно столько стоил билет на самолет, выполняющий рейс «Санкт-Петербург — Москва» при средней стоимости билетов на данном направлении в 3,3 тысячи рублей.

По словам экспертов сервиса OneTwoTrip, такая стоимость дешевле стоимости автобусного или железнодорожного билета до Северной столицы.

На втором месте билет на авиарейс из Ростова-на-Дону в Краснодар за 450 рублей, на третьем — из Москвы в Калугу за 485 рублей.

Также специалисты сервиса подчеркнули, что некоторой части покупателей удалось приобрести билеты в Хельсинки, Бергамо и Самару из Москвы, а также из Махачкалы в Анталию, которые не превышают 500 рублей, сообщают «Известия».