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Журналист Соловьев раскритиковал деятельность Бузовой

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Журналист Соловьев раскритиковал деятельность Бузовой

Москва, 14 декабря. Журналист Владимир Соловьев раскритиковал деятельность шоуменшы Ольги Бузовой.

Размышлениями на тему телеведущий поделился в эфире радиостанции «Вести ФМ», после чего выложил фрагменты интервью в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Там интеллекта нет, не было никогда и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! «Выйти замуж за Бузову»! Бузова что, мужик?», — заявил Владимир Соловьев.

Далее, отвечая на вопрос ведущей о тайном смысле названия проекта, журналист заявил, что никакого подтекста искать не надо.

«Смысл простой – безграмотность», — констатировал Соловьев, раскритиковав также продюсеров, которые работают над шоу.

Как напоминает «Газета.ru», проект под названием «Замуж за Бузову» транслировался на телеканале ТНТ в уходящем году.

Автор: Константин Терехов
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