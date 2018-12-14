Кот Мир, подаренный Путиным японскому губернатору, растолстел и выучил иностранный язык

Акита, 14 декабря. Глава японской префектуры Акита сообщает, что кот, подаренный ему Владимиром Путиным, набрал восемь килограммов и выучился понимать по-японски.

По словам губернатора префектуры Акита Норихиса Сатакэ, кот Мир обладает отменным аппетитом, поэтому с 2012 года, когда Владимир Путин преподнес животное в подарок, изрядно поднабрал в весе, растолстев на восемь килограммов.

Мир — не единственное животное в семье губернатора. Сатакэ очень любит кошек, поэтому у него проживают сразу семь пушистых домочадцев. Как рассказал глава префектуры Акита, кот с российскими корнями отлично понимает по-японски и будит по утрам своего хозяина, требуя подавать завтрак. Дети губернатора зовут кота Миру-бо.

Напомним, в 2011 году Россия оказала Японии помощь после мощного землетрясения и цунами. В благодарность японская сторона подарила Путину щенка породы акита-ину. Чтобы не оставаться в долгу, президент торжественно вручил губернатору префектуры Акита Норихиса Сатакэ кота породы Невская маскарадная, получившего имя Мир.