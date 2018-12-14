Коллеги заступились за сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа»

Москва, 14 декабря. Российские артисты заступились за сравнившего с быдлом зрителей известного по сериалу «Универа» актера Андрея Гайдуляна.

Как напоминает «Газета.ru», инцидент случился в Петропавловске-Камчатском, где во время спектакля Гайдулян резко отреагировал на шумящую в зале публику, назвал ее «быдлом», а поведение — «свинством».

«Вы знаете, если в зале быдло, то корректно многое, в том числе назвать это самое быдло — быдлом», — отметил актер Борис Смолкин, игравший вместе с Гайдуляном в сериале «Моя прекрасная няня».

В свою очередь, коллега по «Универу» и друг актера Виталий Гогунский рассказал журналистам, что «Гайдулян — честный и искренний человек, который никогда никому не хамил без причины».

«В произошедшем виноват алкоголь, который, по некоторым данным, употребляли зрители перед спектаклем», — прокомментировал случившееся художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.

Константин Хабенский указал на то, что у артистов не железные нервы, особенно у тех, кто любит и уважает свою работу.

