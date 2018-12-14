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Прокуратура США проводит расследование из-за расходов Трампа на инаугурацию — СМИ

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Прокуратура США ведет расследование из-за расходов Трампа на инаугурацию — СМИ

Вашингтон, 14 декабря. Американские прокуроры проводят расследование по факту расходов американского президента Дональда Трампа на инаугурацию. Об этом сообщают СМИ.

Так, федеральные прокуроры выясняют, не тратил ли инаугурационный комитет Трампа часть средств, полученных от пожертвований, на нецелевые нужды.

По данным газеты The Wall Street Journal, общие пожертвования на инаугурацию Трампа составляли 107 млн долларов. Следователи расследуют не жертвовали ли люди деньги, в обмен на возможность оказания влияния на администрацию Трампа, сообщают «Известия».

Автор: Денис Коробейников
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