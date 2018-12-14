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ВКС РФ за год обнаружили у границ около миллиона иностранных воздушных объектов

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ВКС РФ за год обнаружили у границ около миллиона иностранных воздушных объектов

Москва, 14 декабря. Воздушно-космические силы России в течение года обнаружили у государственных границ страны около миллиона иностранных воздушных объектов.

С заявлением на тему выступил начальник радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан в большом интервью печатному органу российского министерства обороны – газете «Красная звезда».

«В 2018 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тысяч воздушных объектов», — привел конкретную цифру генерал-майор.

По словам Андрея Кобана, из почти миллиона обнаруженных иностранных летальных аппаратов — около трех тысяч боевых самолетов, в том числе более тысячи самолетов-разведчиков, сообщает «Газета.ru».

«В течение года дежурные силы свыше четырех тысяч раз приводились в готовность №1», — резюмировал начальник радиотехнических войск воздушно-космических сил Российской Федерации.

Автор: Константин Терехов
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