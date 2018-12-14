Истребители ПВО РФ дважды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Москва, 14 декабря. По данным Минобороны РФ, истребители из состава ПВО России за минувшую неделю дважды поднимались в воздух на перехват иностранных разведывательных летательных аппаратов.

Как сообщают в министерстве обороны Российской Федерации, за прошедшую неделю в воздушном пространстве у государственных границ России были замечены 16 иностранных разведчиков. На их перехват дважды вылетали истребители войск ПВО, в результате чего удалось не допустить нарушения госграницы.

По информации, которую приводит газета «Красная звезда», всего в течение 2018 года в воздушном пространстве у границ РФ было обнаружено 980 тыс иностранных летательных аппаратов. Как заявил начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан, около трех тысяч из них — это боевые самолеты, в том числе около тысячи — самолеты-разведчики. За текущий год дежурные силы противовоздушной обороны и военно-космических сил РФ приводились в режим готовности №1 свыше четырех тысяч раз.