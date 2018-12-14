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Трамп опубликовал видео с выступающей за строительство стены на границе с Мексикой Клинтон

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Трамп опубликовал видео с выступающей за строительство стены на границе с Мексикой Клинтон

Вашингтон, 14 декабря. Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с выступающей за строительство стены на границе США и Мексики Хиллари Клинтон.

Разоблачающий демократов ролик нынешний хозяин Белого дома разместил в личном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, назвал лицемерием нынешнюю позицию Демократической партии.

«На протяжении долгого времени они поддерживали строительство стен, ограждений, всех мер по защите границе. Теперь они не хотят их строить только из-за меня», — отметил Трамп.

На видео бывший государственный секретарь и экс-кандидат в президенты США рассказывает, что в свою бытность сенатором множество раз голосовала за выделение средств на строительство стены.

При этом даты и места, где политик сделал эти заявления, на видео и в описании к нему не указаны, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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