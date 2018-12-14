Постпред РФ при ООН назвал расследование химатаки в Алеппо «пропагандистским трюком»

Нью-Йорк, 14 декабря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что подход к расследованию Организации по запрещению химического оружия химатаки в сирийском Алеппо является «пропагандистским трюком».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 24 ноября террористы нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя заряженные запрещенными отравляющими веществами снаряды. Пострадали больше ста человек, у многих из которых были зафиксированы химические поражения.

В Вашингтоне поспешили заявить о непричастности боевиков к химической атаке, обвинив власти Сирийской Арабской Республики в «провокации, придуманной заодно с Москвой».

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций, назвал итоги «расследования» химатаки в Алеппо «пропагандистским трюком, шитым белыми нитками».

«Когда есть достоверная информация об использовании снарядов с хлором боевиками, которые и раньше их использовали, — и это признавалось в том числе нашими западными партнерами, — они изобрели новую тактику: обвиняют Сирию и Россию в дезинформации, подлоге», — заявил Небензя.

Дипломат напомнил о химической атаке в Восточной Гуте, в которой также поспешили обвинить сирийское правительство, но результаты расследования по которой до сих пор не обнародованы.

«Не потому ли, что признать это провокацией — значит расписаться в той незаконной агрессии, предлогом для которой эта провокация послужила?» — спросил присутствующих Небензя.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России подполковника Константина Потемкина, российские военнослужащие «неоднократно фиксировали факты доставки организацией «Белые каски» в Идлибскую зону деэскалации отравляющих веществ для осуществления провокаций», для того чтобы в дальнейшем обвинить в применении химического оружия правительственные войска САР.