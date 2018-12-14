Юнкер заявил, что Лондон должен сообщить о своих ожиданиях от ЕС по Brexit

Брюссель, 14 декабря. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Лондон в ближайшие недели должен сообщить о своих ожиданиях от Евросоюза по Brexit.

С заявлением на тему европейский политик выступил во время пресс-конференции, на которой подводились итоги первого дня проходящего в Брюсселе саммита Европейского союза.

«Великобритания должна сказать, что хочет от нас, не спрашивать о том, чего мы хотим. Мы хотели бы, чтоб в ближайшие недели они сказали, что от нас ждут. Мы хотим пояснений», — пояснил Юнкер.

Как уточнил руководитель Еврокомиссии, британский премьер Тереза Мэй должна «конструктивно сформулировать ожидания от ЕС», добавив, что соглашение по Brexit не может быть изменено.