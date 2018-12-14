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Юнкер заявил, что Лондон должен сообщить о своих ожиданиях от ЕС по Brexit

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Юнкер заявил, что Лондон должен сообщить о своих ожиданиях от ЕС по Brexit

Брюссель, 14 декабря. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Лондон в ближайшие недели должен сообщить о своих ожиданиях от Евросоюза по Brexit.

С заявлением на тему европейский политик выступил во время пресс-конференции, на которой подводились итоги первого дня проходящего в Брюсселе саммита Европейского союза.

«Великобритания должна сказать, что хочет от нас, не спрашивать о том, чего мы хотим. Мы хотели бы, чтоб в ближайшие недели они сказали, что от нас ждут. Мы хотим пояснений», — пояснил Юнкер.

Как уточнил руководитель Еврокомиссии, британский премьер Тереза Мэй должна «конструктивно сформулировать ожидания от ЕС», добавив, что соглашение по Brexit не может быть изменено.

Юнкер заявил, что Лондон должен сообщить о своих ожиданиях от ЕС по Brexit

«Премьер-министр Мэй усердно и отважно за одобрение соглашения о выходе королевства из состава сообщества, но мы пока не видим результатов», — цитирует Жан-Клод Юнкера «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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