Созданию конституционного комитета в САР нет альтернативы — Небензя

Нью-Йорк, 14 декабря. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не видит альтернативы созданию конституционного комитета для дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии.

Соответствующее заявление Небензя сделал, выступая на Совете Безопасности ООН.

«Подчеркиваем — конституционному комитету нет жизнеспособной альтернативы. Призываем всех включиться в коллективную работу по налаживанию необходимого Сирии всеобъемлющего политического процесса», — заявил постпред.

Как подчеркнул Небензя, все параметры работы вновь создаваемого комитета должны быть приняты и одобрены гражданами Сирийской Арабской Республики — только в этом случае он будет «эффективным и работоспособным».

Напомним, решение о создании конституционного комитета в САР было принято по итогам переговоров в Сочи, которые прошли 30 января текущего года. Как ожидается, в комитете, который должен будет выработать поправки в конституцию Сирии, будут представлены разные политические силы страны. В данный момент со списком участников определились правительство Сирийской Арабской Республики и оппозиция, однако, все еще не согласован список представителей гражданского общества, которые должны занять в комитете треть от общего числа мест.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент САР Башар Асад обсудил с российской стороной вопросы формирования и скорейшего запуска работы конституционной комиссии.