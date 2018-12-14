Брюссель рассчитывает на сделку с Лондоном, но готовится к «неупорядоченному» Brexit — Меркель

Брюссель, 14 декабря. В Евросоюзе рассчитывают на сделку с Британией, но не отрицают возможности «неупорядоченного» Brexit — об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, подводя итоги первого дня саммита ЕС.

«Мы хотим подготовиться, в том числе, к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки, однако наше желание — сохранить соглашение», — заявила Меркель.

Канцлер еще раз подчеркнула, что ранее достигнутые соглашения с Великобританией не подлежат пересмотру, а пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза и единого европейского рынка в переходный период Brexit «необходимо в качестве гарантии».

Меркель отметила, что все стороны хотят как можно скорее преодолеть переходный период, чтобы далее развиваться в соответствии со своими устремлениями.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Евросоюз отказался проводить новый раунд переговоров по условиям Brexit, заявив, что их продолжение возможно лишь после выхода Великобритании из ЕС.