В дело вмешалась политика: эксперт рассказал, как Украина мешала испытаниям «Булавы»

Москва, 14 декабря. Большое количество опытных пусков ядерной ракеты «Булава» связано с невозможностью модернизации радиотехнических систем «Вега», которые разрабатывались украинскими предприятиями. Об этом рассказал доктор технических наук Игорь Гладков.

По его словам, длительное время радиотехнические системы «Вега» помогали российским инженерам проводить опытные пуски ракет. Эта система позволяла высчитать траекторные измерения и уменьшать количество опытных пусков, подчеркнул эксперт.

В статье для «Военно-промышленного курьера» Гладков написал, что эффективность «Веги» была доказана во время испытаний мобильной версии первой межконтинентальной ракеты «Тополь-М».

«Благодаря качественной полигонной базе и точности средств измерения хватило всего четырех пусков «Тополя», — пишет Гладков.

Так, с использованием системы «Вега» удалось провести пуск «Тополя-М» на максимальную дальность в 11 тысяч километров, несмотря на техническую сложность. Успешный пуск состоялся 20 апреля 2004 года, напомнил эксперт.

По его словам, после этого РТС «Вега», находящиеся в Воркуте, Норильске, Якутске, Мирном и Воркуте были сняты с вооружения и утилизированы. Однако заменить систему «Вега» чем-то другим к настоящему моменту не удалось. Разработчиком системы оказались украинские предприятия, в работу которых вмешалось политика, считает эксперт.

«Ее [«Веги» — Прим. ФАН] разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — подчеркнул Гладков.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» начались в 2004 году, таким образом отсутствие поддержки систем «Вега» говорит о том, что Украина мешала испытаниям «Булавы», заявил Гладков.

По его словам, российским инженерам пришлось увеличить количество опытных пусков, чтобы ликвидировать недочеты лабораторно-испытательной базы. Таким образом, по мнению эксперта, Украина, в том числе, мешала испытаниям

Несмотря на это,в 2018 году Р-30 «Булава» была принята на вооружение. Как сообщает ТАСС, во время испытаний 23 пуска ракеты были признаны удавшимися, семь — неудачными, а два — частично удачными.