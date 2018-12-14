«Европа нас надурила»: в Раде объяснили, почему ЕС обманул Украину

Киев, 14 декабря. Депутат Верховной рады Виктор Бондарь рассказал, почему Европейский союз обманул Украину.

Размышлениями на тему парламентарий поделился в эфире телеканала NEWSONE, акцентировав внимание на том, что ЕС при заключении торговых договоров обманул Киев, ограничив украинский экспорт.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — пояснил депутат Верховной рады.

По мнению Бондаря, таким образом Евросоюз намеренно ограничивает экспорт с Украины, что в итоге приводит к тому, что на территории страны не создается конкурентоспособная промышленность.

«Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее», — констатировал парламентарий.

Впрочем, это не все последствия большого «европейского обмана» Украины, считает депутат: Брюссель вынуждает киевские власти закупать свои высокотехнологичные товары.

Как сообщает «Ридус», Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом летом 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений.

Напомним, что на днях киевский политолог Андрей Золотарев рассказал, что больше всего волнует жителей Украины. Это — вопросы войны и мира, а также роста тарифов на ЖКУ и уничтоженной медицины.