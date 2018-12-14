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Россия в СБ ООН не поддержала продление помощи САР в обход Дамаска

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Россия в СБ ООН не поддержала продление помощи САР в обход Дамаска

Нью-Йорк, 14 декабря. Россия в Совете безопасности Организации Объединенных Наций не поддержала продление помощи Сирийской Арабской Республике в обход официальных властей.

Накануне за соответствующую резолюцию в Совбезе международной организации проголосовали 13 государств-членов СБ ООН, две страны – Российская Федерация и Китайская Народная Республика воздержались.

В соответствии с принятым в Совете безопасности документом, так называемые трансграничные операции возобновляются еще на один год без необходимости получения разрешения от Дамаска, сообщает «Ридус».

«Новые реалии на территории САР диктуют необходимость его критической донастройки с постепенным, но неотвратимым сворачиванием. Не стали блокировать решение, исходя из гуманитарных соображений и с учетом обращений наших партнеров в регионе», — прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Автор: Константин Терехов
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