Россия в СБ ООН не поддержала продление помощи САР в обход Дамаска

Нью-Йорк, 14 декабря. Россия в Совете безопасности Организации Объединенных Наций не поддержала продление помощи Сирийской Арабской Республике в обход официальных властей.

Накануне за соответствующую резолюцию в Совбезе международной организации проголосовали 13 государств-членов СБ ООН, две страны – Российская Федерация и Китайская Народная Республика воздержались.

В соответствии с принятым в Совете безопасности документом, так называемые трансграничные операции возобновляются еще на один год без необходимости получения разрешения от Дамаска, сообщает «Ридус».