Россия в СБ ООН не поддержала продление помощи САР в обход Дамаска
Нью-Йорк, 14 декабря. Россия в Совете безопасности Организации Объединенных Наций не поддержала продление помощи Сирийской Арабской Республике в обход официальных властей.
Накануне за соответствующую резолюцию в Совбезе международной организации проголосовали 13 государств-членов СБ ООН, две страны – Российская Федерация и Китайская Народная Республика воздержались.
В соответствии с принятым в Совете безопасности документом, так называемые трансграничные операции возобновляются еще на один год без необходимости получения разрешения от Дамаска, сообщает «Ридус».
«Новые реалии на территории САР диктуют необходимость его критической донастройки с постепенным, но неотвратимым сворачиванием. Не стали блокировать решение, исходя из гуманитарных соображений и с учетом обращений наших партнеров в регионе», — прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.