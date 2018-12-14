Стало известно, как выбрать хорошее шампанское к Новому году

Москва, 14 декабря. В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное игристое вино к новогодним праздникам. Об этом говорится в сообщении организации.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо обращать внимание на категорию товаров, поскольку доля «игристых винных напитков» увеличилась на российском рынке. Представители Роскачества подчеркнули, что не все такие напитки относятся к классическому игристому вину. Так, некоторые винные напитки содержат до 50% виноматериала, все остальное — ароматизаторы, красители и вода, отметили эксперты.

«На полках магазинов цены на игристые вина из российского винограда могут начинаться от 300 рублей, а в акции доходить до 200. Даже в этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое», — подчеркнули в Роскачестве.

По словами экспертов, в этом случае нужно обращать внимание на недорогие вина крупных производителей.

Также представители Роскачества напомнили, что «классические» игристые вина из российского винограда начинаются от 1,5 тысячи рублей. Чтобы обезопасить себя и точно выбрать вино из российского винограда в ведомстве рекомендуют покупать вино с надписью «вино защищенного географического указания» и «вино защищенного наименования места происхождения».

Отметим, ранее стало известно, что минимальная розничная цена бутылки шампанского может увеличиться в 2019 году до 202 рублей, об этом сообщали «Известия».