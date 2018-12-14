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Россиянам могут разрешить обжалование административных взысканий в электронном виде

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Россиянам могут разрешить обжалование административных взысканий в электронном виде

Москва, 14 декабря. Депутаты Госдумы РФ выдвинули инициативу, призванную упростить обжалование административных взысканий с использованием портала Госуслуг.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Государственной Думы, полагающих, что возможность обжаловать административное взыскание лишь с помощью бумажного носителя информации ограничивает возможности жителей России по использованию цифровых технологий, которые, в то же время, сегодня разрешено применять для привлечения граждан к административной ответственности.

Чтобы устранить такой перекос, инициаторы изменений в законодательстве предлагают создать две возможности обжалования «административки» — в традиционном бумажном виде или в электронном, с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи или личного кабинета на сайте Госуслуг.

Ранее стало известно, что в Минтрансе РФ предложили упростить взыскание штрафов по линии ГИБДД в размере до трех тысяч рублей. Как сообщает «Газета.ру», инициатива министерства предполагает, что исполнительное производство возбуждаться не будет — штрафы начнут списываться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме. Одна из причин — желание освободить от лишней работы судебных приставов.

Автор: Виталий Рыжков
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