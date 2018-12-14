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Шойгу объявил о создании группы по военному сотрудничеству с Индией

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Шойгу объявил о создании группы по военному сотрудничеству с Индией

Москва, 14 декабря. В российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (РИМПК по ВТС) была создана рабочая группа по военному сотрудничеству. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Проведена большая работа по изменению структуры межправительственной комиссии. В частности, в её состав включена отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству. Сегодня подпишем соответствующее соглашение», — заявил Шойгу в ходе 18-го заседания РИМПК по ВТС.

Российской министр напомнил, что военно-техническое сотрудничество России и Индии является основой стратегического партнерства двух стран. Он указал, что партнерство между Москвой и Дели продолжает развиваться, что подтверждают недавно заключенные контракты на поставку новых вооружений, включая ЗРК С-400 и строительство фрегатов проекта 11356.

Также Шойгу отметил, что тесные контакты по линии военных ведомств являются важной составляющей взаимодействия Москвы и Дели.

Автор: Антон Зарубин
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