В Совфеде прокомментировали заявление Болтона по встрече Путина и Трампа

Москва, 14 декабря. Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал позицию советника президента США Джона Болтона «непродуктивной».

По мнению советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона, встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не может состояться в ближайшее время, пока украинские моряки, задержанные за нарушение российской государственной границы в ходе Керченского инцидента, не будут освобождены. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча состоялась бы до освобождения экипажей», — заявил Болтон журналистам.

В Совете Федерации РФ сочли такую позицию советника Трампа «непродуктивной» и даже «провокационной».

«Разногласия между нашими странами никуда не денутся, но это не предполагает, что мы должны перестать друг с другом разговаривать, пытаясь отыскать пути сглаживания противоречий. В этом смысле Россия демонстрирует высшую степень договороспособности. Что касается США, то нужно быть просто слепым, чтобы ставить на одни весы мелкие провокации киевского режима и реальные геополитические проблемы, определяемые диалогом России и США. Мы всегда готовы к диалогу на любом уровне по самым сложным вопросам международной политики», — сообщил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе 3 корабля ВМСУ незаконно вторглись в территориальные воды РФ. После преследования, в ходе которого российские пограничники сделали целый ряд предупреждений, украинские корабли были задержаны вместе с экипажами. Позднее членам команд было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.

В Киеве незамедлительно объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что Пограничная служба ФСБ действовала в строгом соответствии с законодательством и поставленной задачей по охране государственных рубежей страны, отмечая, что Украина пошла на сознательную провокацию.

Позднее Керченский инцидент стал формальным поводом для отмены Дональдом Трампом его встречи с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе.