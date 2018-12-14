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Мюллер расследует попытки стран Ближнего Востока повлиять на выборы в США — СМИ

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Мюллер расследует попытки стран Ближнего Востока повлиять на выборы в США — СМИ

Вашингтон, 14 декабря. Спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование попыток стран Ближнего Востока повлиять на ход американских выборов в 2016 году. Об этом сообщают американские СМИ.

Так, группа спецпрокурора Мюллера рассматривает встречи американского президента Дональда Трампа с посредниками, которые имели связи с Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ. Речь идет о контактах Трампа до и после президентских выборов, сообщает издание Daily Best со ссылкой на свои источники.

Отметим, ранее Дональд Трамп заявил, что коллеги Мюллера во время расследования «российского дела»  окончательно «сошли с ума». Американский лидер назвал «сплошной неразберихой», то, как команда Мюллера организовала работу над расследованием.

 

Автор: Денис Коробейников
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