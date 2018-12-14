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Руководство ЕС объявило, что возобновления переговоров по соглашению о Brexit не будет

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Руководство ЕС объявило, что возобновления переговоров по соглашению о Brexit не будет

Брюссель, 14 декабря. Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС невозможно, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Brexit. Тем не менее, Брюссель готов установить более тесные соглашения с Лондоном после Brexit.

«ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается», ― говорится в опубликованном документе.

В нем отмечается, что после Brexit  Евросоюз намерен установить с Великобританией настолько тесные отношения, насколько это возможно.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена менять соглашение о Brexit, назвав его «очень хорошо согласованным», При этом Меркель отметила, что у Германии «есть свои принципы», пишет RT. По ее словам, в Берлине не видят возможности изменить еще что-то в имеющемся соглашении, а все 27 стран-членов ЕС выражают единую позицию.

Автор: Антон Зарубин
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