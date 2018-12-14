Стало известно, кто сыграет в плей-офф Лиги Европы

Москва, 14 декабря. По итогам последних шести матчей группового этапа определились все участники плей-офф Лиги Европы.

В четверг, 13 декабря, который стал последним днем группового этапа Лиги Европы, определись последние участники плей-офф континентального турнира. В «уходящий поезд» запрыгнули «Краснодар» (Россия), БАТЭ (Белоруссия), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция), «Ренн» (Франция), «Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция) и «Рапид» (Австрия).

Ранее досрочно гарантировали себе выход в 1/16 финала к санкт-петербургский «Зенит», леверкузенский «Байер», австрийский «РБ Зальцбург», швейцарский «Цюрих», загребский «Динамо», турецкий «Фенербахче», лондонский «Арсенал», лиссабонский «Спортинг», испанский «Бетис», франкфуртский «Айнтрахт», римский «Лацио», лондонский «Челси» и киевский «Динамо».

Жеребьевка плей-офф состоится в понедельник, 17 декабря. Все команды будут поделены на две корзины: сеяные и несеяные, которые сыграют друг с другом в 1/16 финала. Сеяные — это 12 победителей групп и четыре лучших клуба, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает «Газета.ру», первые матчи плей-офф Лиги Европы состоятся 14 февраля, ответные пройдут 21 февраля будущего года.