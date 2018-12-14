Киев, 14 декабря. Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готова вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом она рассказала в эфире украинского политического ток-шоу.

Ведущая спросила у Тимошенко, готова ли она к встрече с российским лидером.

«Предлагаемый мною будапештский формат предусматривает, что за столом переговоров будут все участники входящих в него стран», — заявила Тимошенко, отвечая на вопрос ведущей.

При этом лидер партии «Батькивщина» подчеркнула, что, по ее мнению, нужно вести переговоры, не отказываясь от «минского» и «нормандского формата» переговоров.

«Нам нужен новый формат «Будапешт плюс», чтобы в переговорном процессе принимали участие лидеры стран, подписавших Будапештский меморандум», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контактов между российским и украинским президентам Владимиром Путиным и Петром Порошенко после убийства Захарченко становится меньше.

Напомним, будапештский меморандум — документ, подписанный Россией, Великобританией, США и Украиной в 1994 году. Он гарантирует безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Отметим, что в предвыборных рейтингах на Украине лидирует экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Действующий президент страны Петр Порошенко пока не заявил о желании участвовать в выборах, сообщает «Газета.ru».