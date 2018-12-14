Донбасс: Лукашевич обвинил ВСУ в нарушении режима прекращения огня

Москва, 14 декабря. Режим прекращения огня в Донбассе в подавляющем числе случаев нарушается вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«За последнюю неделю зафиксировано более 2 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня​​​. В большинстве случаев направление обстрелов указывает на ответственность ВСУ», ― заявил Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, сейчас к линии соприкосновения ВСУ стянули ударную группировку, в которую входят РСЗО «Ураган» и «Град», а также ЗРК «Бук» и «С-300». Кроме того, в прошлом месяце штаб «Операции объединенных сил» сообщил, что украинские ВВС проводят учения, отрабатывая удары по наземным целям.

Напомним, что весной 2014 года ДНР и ЛНР провозгласили независимость после того, как на Украине произошел государственный переворот. После этого Киев начал военную операцию в Донбассе, жертвами которой стали около 10 тысяч человек по данным ООН.