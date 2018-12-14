В Москве наградили «Героев нашего времени»

Москва, 14 декабря. В Москве подведены итоги Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Герои нашего времени».

Проект «Герои нашего времени» был создан специально для того, чтобы рассказать о людях занятых на производстве. В этом году награды вручены по восьми номинациям: «Спасательный круг» — за спасение жизни, «Оберегая планету» — за охрану окружающей среды, «Быть человеком» — за подвиг в течение жизни, «Всегда в сердце» — за военно-патриотические заслуги, «Кулибины нашего времени» и другим.

Важность проекта в том, что награды получают простые люди. В этом году лауреатами стали работники 25 предприятий из 65 регионов России. Герои спасали людей в ДТП, на волонтерских основах помогали нуждающимся людям и животным, вели патриотическую работу с молодежью, воспитывали приемных детей и даже самостоятельно задерживали опасных преступников.

В номинации «Всегда в сердце» за вклад в военно-патриотическое образование победителем стал слесарь-электрик Ярославского электровозоремонтного завода. Во время войны в Афганистане, будучи в запасе, сам решил пойти на фронт. Сейчас возглавляет заводской совет участников боевых действий и активно занимается воспитанием молодежи, организуя встречи с ветеранами. Владимир по жизни руководствуется принципом: почему он, а не я? Майор запаса уверен, что в мирное время нужно помогать нуждающимся, а в неспокойные минуты — вставать на защиту Родины.

В этом году впервые представлена номинация «Кулибины нашего времени», лауреаты выбраны лучшими за многолетние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство. Например, Сергей Ефременко, бригадир локомотивного депо «Топки», ежегодно разрабатывает и внедряет предложения у себя на производстве, благодаря которым забракованные валы одной продукции используются для изготовления другой, сокращая убытки производства. Помимо этого ведущий специалист готовит стажеров и будущих руководителей.

Для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства выделили номинацию «Яркий старт», она поощряет начинания и успехи молодых, перспективных мастеров. Лауреаты — молодые люди, но уже специалисты высшего уровня. Александр Гречишкин из Воронежа — кандидат технических наук, автор четырех изобретений, 12 полезных моделей и 13 компьютерных программ и уже является ведущим конструктором высокотехнологичного предприятия «Концерн «Созвездие».

За охрану природы, помощь бездомным людям и животным выделили номинацию «Оберегая планету», в этом году в финале — три девушки совсем не женских профессий. Виктория Князь работает электрослесарем на электровозоремонтном заводе в Челябинске. Девушка является председателем молодежного объединения завода и на постоянной основе молодые работники оказывают безвозмездную помощь фонду «Спаси меня», специализирующемуся на спасении представителей дикой фауны.