В Москве скончался режиссер легендарной программы «Время»

Москва, 14 декабря. Режиссер программы «Время» на Первом канале Владимир Пролетов умер на 63-м году жизни.

О смерти режиссера легендарной новостной программы сообщили накануне в эфире «Первого канала». Владимир Пролетов работал над программой «Время» в течение трех десятков лет в качестве режиссера и монтажера.

«Программа «Время» — единственная запись в его трудовой книжке. Почти три десятка лет — и совсем немного кадров, на которых запечатлен Владимир. Кадры, снятые другими, он собирал в репортажи. Монтировал сам, руководил, передавал опыт», — вспоминает Кирилл Клейменов.

Свои соболезнования по поводу смерти Пролетова высказал руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Талантливый и душевный человек, суперпрофи – монтажер и режиссер программы «Время», сосед и соратник по множеству сложнейших командировок. Как жаль!», — написал Соловьев на своей странице в Facebook.

О причине смерти Владимира Пролетова пока ничего не сообщается. Летом нынешнего года ему исполнилось 62 года.