Сирия: глава МИД Турции обсудил ситуацию в САР с Помпео

Анкара, 14 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в этот четверг телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил с ним текущую обстановку в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили ситуацию в Сирии», — цитирует РИА Новости слова собственного ​​​источника.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что армия Турции приведена в готовность и в ближайшие несколько суток начнет военную операцию против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), контролирующих территорию Сирии к востоку от реки Евфрат.

Напомним, что власти Турции неоднократно обвиняли США в поставках вооружения YPG, которые в самой Турции признаны террористической организацией.