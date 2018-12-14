Сирия: ООН оказала в ноябре помощь 2,9 млн сирийцев

Нью-Йорк, 13 декабря. Организация Объединенных Наций оказала гуманитарную помощь 2,9 млн сирийцев в ноябре, при поддержке России, США и правительства Сирии. Об этом сообщается в докладе Генсека всемирной организации по ситуации в Сирии.

«Действуя с территории страны, учреждения Организации Объединенных Наций оказали продовольственную помощь почти 2,9 миллиона человек», — сообщается в документе.

В ООН также напомнили, что в Сирию с 3 по 8 ноября была доставлена гуманитарная помощь для оказания помощи беженцам лагеря «Эр-Рукбан». Это была первая крупная партия товаров для оказания помощи с января 2018 года, отправленная при содействии России и США, подчеркнули в ООН.

Напомним, в лагере «Эр-Рукбан» сложилась сложная гуманитарная обстановка. Он находится в «зоне безопасности», которую создало США в районе населенного пункта Ат-Танф. Фактически беженцы в «Эр-Рукбане» находятся в заложниках у поддерживаемых США боевиков, которые подконтрольны ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.