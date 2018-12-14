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Около 50 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

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Около 50 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

Москва, 14 декабря. Свыше тридцати рейсов были задержаны и еще 13 – отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Как сообщается, причиной сбоя в расписании вылетов стал сильный снегопад в российской столице. Кроме того, по данным Гидрометцентра РФ в Москве в этот четверг будут наблюдаться гололедица, а температура опустится ниже нуля.

Также с отменами и задержками рейсов столкнулись пассажиры в петербургском аэропорту Пулково. В частности, был отменен рейс в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии» и задержаны два самолёта «Аэрофлота».

Автор: Антон Зарубин
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