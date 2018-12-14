Стало известно, как полиция вышла на след «страсбургского стрелка»

Париж, 14 декабря. Французские полицейские вышли на след Шерифа Шеката, расстрелявшего людей в Страсбурге, после звонка местной жительницы.

Злоумышленник подошел к женщине на улице. Когда она заметила, что он ранен, то сообщила о подозрительном прохожем в полицию. После этого силовики отправили в район подразделение спецназа, сообщал телеканал BFMTV.

Как ранее сообщали «Известия», в результате спецоперации мужчина был ликвидирован, поскольку оказал сопротивление при аресте.

Напомним, что 29-летний Шериф Шекат, устроивший стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге 11 декабря, ранее попадал в поле зрения полиции. Стражи порядка приходили к нему домой утром, 11 декабря, чтобы арестовать по подозрению в вооруженном ограблении, сообщала «Газета.ru».

Власти Франции признали ЧП как теракт. В результате трагедии погибли три человека, пострадали — 13.