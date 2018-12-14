Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В страшном ДТП в Курской области погибли четыре человека

59
0 Оставить комментарий

В страшном ДТП в Курской области погибли четыре человека

Курск, 14 декабря. В Суджанском районе Курской области четыре человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ-2112 и Toyota.

Страшное ДТП произошло на автомобильной дороге Суджа – Сумы в районе села Гоголевка. По предварительным данным, Toyota Crown зацепила трактор, который двигался в попутном направлении без габаритных огней, после чего вылетела на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с ВАЗ-2112.

В страшном ДТП в Курской области погибли четыре человека

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе — один ребенок. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список погибших:

– Михаил П., 2009 г.р.;

– Ольга П., 1984 г.р.;

– Наталия Г., 1978 г.р.;

– Алексей К., 1971 г.р.

В страшном ДТП в Курской области погибли четыре человека

Кроме того, в ДТП пострадали три человека, двое из которых (ребенок 2008 г.р. и женщина 1958 г.р) госпитализированы. Водителю Toyota медицинская помощь была оказана на месте аварии, назначено амбулаторное лечение.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в четверг в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Московской области погибли два человека.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.