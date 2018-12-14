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«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

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«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

Президент Украины Петр Порошенко поведал свету о том, чего боится Россия. Своими мыслями гарант поделился в социальной сети Twitter.

«Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины», — заявил гарант.

Первый элемент «устрашающей» триады — солидарность Украины. С этим, конечно, полный порядок. Вот уже пять лет в Донбассе продолжается вооруженный конфликт.

«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

Перед прошлыми  выборами Петр Алексеевич обещал остановить его за несколько часов. Но как-то не сложилось. Об этом обещании Порошенко напоминали так часто, что он вынужден был извиниться. 2 мая 2014 года в Одессе «сторонники единства Украины» убили десятки людей, отстаивавших иную точку зрения. Чем ни акция солидарности?

«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

Глава Украины не останавливается на достигнутом, с каждым днем все больше «укрепляя» солидарность. Хотя Конституция Украины запрещает вмешательство государства в церковные дела, президент стал настоящим локомотивом создания «независимой православной церкви».

Процесс неумолимо движется к логическому завершению. Уже 15 декабря должен состояться так называемый объединительный собор. Вне так называемого объединения оказались миллионы прихожан Украинской православной церкви. Зато раскольники уже потирают руки. Глава не канонической церкви Киевского патриархата Филарет уже позарился на одну из главных святынь страны и всего православного мира — Киево-Печерскую Лавру.

«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

Радикалы готовы силой отобрать знаковый храм. Верующие люди готовы стать на его защиту. Среди таких людей и знаменитый украинский боксер Александр Усик.

«Если пойдут захватывать лавру (Киево-Печерскую — прим. ФАН), я стану на сторону монахов», — заявил спортсмен.

«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

Позицию Усика поддержали многие его соотечественники.

«Какой же он умница, настоящий украинец и патриот своей Родины», — написал тезка боксера.

Иного мнения придерживаются националисты. Они соревнуются в храбрости на Facebook. К примеру, пользователь Олег Дуб пригрозил чемпиону проломленным черепом. 

«А здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика», — пишет националист.

У Олега нет недостатка в единомышленниках. Короче, с единством на Украине — полный порядок.

«Страшилка» от Петра Порошенко номер два — международное присутствие в Донбассе.

Ну здесь все логично. Как справедливо отметил один из пользователей Сети, «пьющий президент — горе стране».

Наконец, по мнению Порошенко, президента России очень пугает «европейский успех» Украины. Успех и действительно оглушительный. За пять лет после «революции достоинства» страна вышла на последнее место по уровню доходов населения. Чтобы граждане окончательно не впали в эйфорию от такого успеха, тарифы на газ подняли в 12 раз.

«Пьющий президент — горе стране»: Порошенко ответили на заявление об «успехах» Украины

Почти столь же существенно выросли цены на другие коммунальные услуги и электроэнергию. Западные партнеры не сомневаются, что Киев способен развивать свои успехи и дальше. После выборов президента украинцев ждет новая волна повышения тарифов. Возможность МВФ и других западных институций диктовать Киеву свои условия без лишних церемоний.

Накануне президент Украины добавил еще один штрих к портрету «европейской» Украины. Гарант похвастался фотографией на фоне военнослужащего с эмблемой СС.

Что ж, гитлеровская Германия — вполне себе европейское государство.

Сами же украинцы по достоинству оценивают и «европейский успех» страны, и личный вклад Порошенко в ее «процветание». Свежие данные социологии подтверждают: авантюры с томосом и военным положением ничуть не улучшили рейтинг президента. Петр Алексеевич зря старался.

По данным опроса группы «Рейтинг», более 60% опрошенных не поддерживают военное положение. Еще больше респондентов убеждены, что глава Украины таким способом пытался перенести выборы, так как его шансы удержаться на посту крайне невелики.

«Не поверил народ в эту историю. Видимо, не зря главный стратег кампании Грынив был сильно против военного положения. Говорят, даже до скандала дошло. А ближайшее окружение плюс Турчинов убедили это делать. Акела промахнулся», — пояснил журналист Сергей Щербина.

Что ж, бывает и такое. Украинцы достойно ответили Порошенко на заявление об «успехах» страны. В знак благодарности за достигнутые успехи украинцы даже запустили таймер, отсчитывающий срок до окончания каденции Порошенко. Чтобы хорошего понемножку…

Автор: Сергей Свазовский
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