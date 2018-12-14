Мэй покинула саммит ЕС в Брюсселе по завершению первого дня

Брюссель, 14 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула саммит лидеров Евросоюза. В ближайшее время пройдет дискуссия 27 глав государств-членов ЕС, в ходе которой будет обсуждаться Brexit.

Как сообщают СМИ, Мэй покинула здание Евросовета по завершению первого дня саммита ЕС. Теперь ход Brexit будет обсуждаться 27 руководителями стран союза.

Напомним, что Мэй прибыла на саммит ЕС в Брюсселе, чтобы получить дополнительные гарантии от Евросоюза по ряду положений соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

Напомним, что Великобритания, вероятно, покинет ЕС 29 марта 2019 года. В октябре этого года после продолжительных переговоров Лондону и Брюсселю удалось договориться о тексте соглашения, которое описывает условия выхода королевства из союза.