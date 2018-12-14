Глава МИД Франции рассказал детали операции по ликвидации «страсбургского стрелка»
Париж, 14 декабря. Глава МИД Франции Кристоф Кастанер подтвердил ликвидацию «страсбургского стрелка» силами полиции.
Он проинформировал об этом президента страны Эммануэля Макрона, а также премьера Эдуарда Филиппа. По словам Кастанера, злоумышленник оказал сопротивление полиции при задержании, поэтому полицейские ликвидировали агрессора.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в одном из кварталов Франции был слышна стрельба. По предварительным данным, там проводилась полицейская операция по задержанию 29-летнего Шерифа Шеката, который расстрелял людей возле ярмарки в Страсбурге. Позже источник в полиции заявил с французским СМИ, что подозреваемый был ликвидирован.
Напомним, 11 декабря Шериф Шекат устроил стрельбу на площади Клебер в Страсбурге. Он вступил в перестрелку с полицией, был ранен, однако сумел скрыться с места инцидента на такси, сообщали «Известия».