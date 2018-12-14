ЦИК РФ создаст пять тысяч цифровых избирательных участков

Москва, 14 декабря. ЦИК России планирует в ближайшее время создать пять тысяч «цифровых избирательных участков». Эта инициатива позволит избирателям голосовать на федеральных и региональных выборах, находясь в любом субъекте России. Об этом сообщает зампред Центризбиркома Николай Булаев на первом заседании научно-экспертного совета при ЦИК России.

«В краткосрочной перспективе предлагается создать пять тысяч избирательных участков, условно называемых «цифровые избирательные участки», ― приводит пресс-служба ведомства слова Булаева.

Развитие механизма голосования по месту нахождения ведется ЦИК РФ в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Модель первого подобного цифрового избирательного участка будет представлена уже через несколько месяцев.