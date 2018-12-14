Эксперт объяснил, как Мэй удалось сохранить свой пост

Лондон, 14 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграла голосование по вопросу о доверии, опираясь на шантаж. Такое мнение высказал политический аналитик и журналист Эндрю Корыбко.

По его словам, Мэй распространяла слухи, что без нее Brexit будет либо отменен, либо пересмотрен, считает Корыбко.

«Законодатели чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как принять наименее плохое решение и оставить Мэй на посту», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он подчеркнул, что выбор консерваторов был манипулятивным и ложным.

«Британцев сочтут нерешительными и бесхребетными после того, как голосование по Brexit перенесли, а Мэй сохранила свой пост», — считает Корыбко.

Отметим, что процедура вотума недоверия премьеру Великобритании была запущена 12 декабря. В Консервативной партии оказались недовольны деталями соглашения с Евросоюзом по Brexit, которые поддерживала Мэй. Однако, в среду, 12 декабря, за поддержку Терезы Мэй высказались 200 парламентариев, против — 117, сообщала «Газета.ru».