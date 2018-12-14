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Перенос столицы ДФО может занять около года ― Трутнев

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Перенос столицы ДФО может занять около года ― Трутнев

Москва, 14 декабря. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток может потребовать до года времени. Об этом заявил вице-премьер  и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Вы знаете, я не считаю, что это надо делать так как-то уж очень быстро​​​. Если мы это спокойно сделаем в течение года, для того, чтобы избежать лишних трат бюджетных средств, то, наверно, это будет нормально», ― сказал Трутнев журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин положительно отнесся к предложению переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.  Также идею поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, отметивший, что перенос столицы находится в логике политики, реализуемой государством на Дальнем Востоке.

Напомним, что ранее российским президентом Владимиром Путиным был подписан указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов». Согласно этому документы, столицей Дальневосточного федерального округа становится Владивосток.

Автор: Антон Зарубин
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