Ее сломали: Слуцкий объяснил, почему Бутина признала вину

Москва, 14 декабря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал случай с Марией Бутиной в США «современной политической инквизицией со сфабрикованными обвинениями».

По его словам, процесс явно политизирован, а все обвинения — сфабрикованы. Слуцкий подчеркнул, об этом говорит даже тот факт, что россиянку задержали накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Хваленое американское правосудие в деле Бутиной — это пример современной политической инквизиции», — заявил Слуцкий.

По его мнению, Бутина признала вину под давлением.

«Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что россиянка находилась в американской тюрьме в невыносимых условиях.

Напомним, Марию Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в Минюсте США, сообщала «Газета.ru».

Адвокат россиянки заявлял, что она не делала ничего противозаконного. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что никто из руководителей российских спецслужб не знает Бутину. По его словам, Бутина может получить тюремный срок «ни за что».

Ранее в американских СМИ появилась информация, что россиянка признала вину по нескольким пунктам обвинения.

До этого условия россиянки в тюрьме ухудшились, ее перевели в одиночную камеру, в которой она находилась по 22 часа в сутки.